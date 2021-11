Ryanair: Die Geizlinie will Digitalisierungskönig werden

Der auffälligste Wandel ist, dass Ryanair seine lange sehr karge App deutlich erweitert hat. Statt wie Lufthansa, Easyjet oder Wizz Air dort vor allem Tickets zu verkaufen oder die Bordkarte anzuzeigen, sollen Kunden der Iren das Handy als Reisebegleiter erleben. Das beginnt damit, dass die stolz „Day of Travel‘ genannte App etwa Reisedokumente oder Impfzertifikate nicht nur speichert. Sie zeigt die Unterlagen beim Weg zum und durch den Flughafen auch automatisch an. Laut Kundendienst-Chefin Kennedy hilft sie auch Überraschungen und Stress auf dem Weg zum Gate zu mindern. Ryanair verspricht, per Handy zu informieren, wie lange Kunden am Flughafen wahrscheinlich an Schaltern und Sicherheitskontrollen anstehen müssen oder bis zu ihrer Maschine brauchen. „Damit kann jeder seine Reise besser und ohne unnötigen Zeitverlust erleben und riskiert auch keinen Herzinfarkt, wenn er oder sie zum Gate rennen muss“, so Kennedy.