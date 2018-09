Ryanair, Norwegian & Co. Die goldene Zeit der Billigflieger ist vorbei

Es ist also kein Trost, dass auch die meisten anderen Airlines wenig Grund zum Jubeln haben – und die Aussichten nicht besser werden. „Bei allen Fluglinien steigt derzeit der Druck“, sagt Daniel Roeska, Analyst beim New Yorker Vermögensverwalter Bernstein. Das zeigt sich nicht nur an den Pleiten. Allein in den vergangenen zwei Wochen stellten mit Skyworks aus der Schweiz und VLM aus Belgien gleich zwei Fluglinien den Betrieb gleich komplett ein.