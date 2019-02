Ryanair, Panasonic, Julius Bär Die Quartalszahlen des Tages

Julius Bär rüstet sich mit Sparprogramm für raues Umfeld



Die Schweizer Privatbank Julius Bär schwenkt angesichts turbulenter Kapitalmärkte auf einen Sparkurs ein und steckt sich weniger ambitionierte Mittelfristziele. In den kommenden zwei Jahren will die größte Schweizer Privatbank ihre Kosten um 100 Millionen Franken senken. Dieses Ziel will Bankchef Bernhard Hodler unter anderem mit einem Stellenabbau im Umfang von zwei Prozent der Belegschaft erreichen. Er sprach am Montag von "einem für die gesamte Branche herausfordernden Umfeld": Zwar seien die vermögenden Kunden der Bank seit Jahresbeginn wieder etwas aktiver als im November und Dezember, als sie sich wegen der turbulenten Märkte mit Käufen und Verkäufen von Wertpapieren zurückgehalten hatten. Dennoch handelten die Kunden noch nicht wieder so viel wie noch vor einem Jahr.



Das spiegelt sich auch in den neuen mittelfristigen Zielen der Bank: Sie peilt nunmehr eine Vorsteuer-Marge von 25 bis 28 Basispunkten an – und nicht mehr wie zuletzt von über 30. Zudem soll die Kosten-Ertragsrelation mittelfristig bei unter 68 Prozent liegen – statt der bislang anvisierten 64 bis 68 Prozent. Je niedriger sie ausfällt, umso effizienter arbeitet eine Bank. Beide Ziele erreichte Bär im vergangenen Jahr nicht. Die Aktie gab vor dem offiziellen Börsenstart gut vier Prozent nach.



Der um Abschreibungen und Restrukturierungskosten bereinigte Gewinn lag 2018 bei 810 Millionen Franken und damit leicht über dem Jahr davor. Bär profitierte dabei unter anderem von einer guten Entwicklung in der ersten Jahreshälfte. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,50 (Vorjahr: 1,40) Franken erhalten.



Der Einbruch an den Märkten lastete zu Jahresende auch auf der Entwicklung der Kundengelder: Die verwalteten Vermögen – und damit eine wichtige Basis für die künftigen Einnahmen der Bank – schrumpften im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 382 Milliarden Franken. Dennoch gelang es dem Institut weiterhin, neues Geld einzusammeln: Das sogenannte Netto-Neugeld wuchs im Vergleich zum gesamten Bestand um 4,5 Prozent – und damit innerhalb der Zielbandbreite von vier bis sechs Prozent. Das erreichte Bär auch durch die Einstellung neuer Kundenberater. Wenn sie von der Konkurrenz zur Bär wechseln, dann folgt ihnen auch ein Teil ihrer bisherigen Kunden. Auch künftig will Bär an der Einstellung neuer Berater festhalten – trotz Sparprogramm.