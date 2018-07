Ryanair: Piloten kündigen zwei weitere Streiktage im Juli an

Am Donnerstag hatten etwa hundert Ryanair-Piloten erstmals überhaupt in Irland gestreikt. Rund 30 der insgesamt 2300 Flüge der Fluggesellschaft wurden gestrichen. Den Piloten geht es vor allem um ein transparenteres Lohn-, Beförderungs- und Versetzungs-System. Die Gewerkschaft Forsa/Ialpa kritisiert, die Karrieren der Piloten hingen stark vom Gutdünken der Vorgesetzten ab. Das Unternehmen verweist darauf, dass seine Piloten so gut entlohnt würden wie sonst nirgends im Billigflug-Sektor.