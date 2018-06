Pilotenstreik bahnt sich zu den Sommerferien an

Die irische Pilotengewerkschaft IALPA hatte erst am Dienstag ihre Abstimmungsfrist über Arbeitsniederlegungen um zwei Wochen bis Anfang Juli verlängert. Ryanair hatte im vergangenen Jahr unter dem Druck wachsender Personalknappheit in der Branche Gewerkschaften anerkannt und in mehreren Ländern mit verschiedenen Beschäftigtengruppen Verhandlungen begonnen. Während es in Großbritannien und Italien schon zu Abschlüssen kam, stocken die Gespräche auch auf dem wichtigen Markt Spanien. Mit 130 Millionen Passagieren und Flugbetrieb in 37 Ländern war der Billigflieger im vergangenen Jahr Europas größte Fluggesellschaft.