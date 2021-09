Ryanair „Wir sind Europas grünste Fluglinie“

Was vermissen Sie? Der EU-Nachhaltigkeitsplan Fit For 55 mit seinen strengen Vorgaben wirkt ziemlich zielstrebig.

Der Plan ist völlig fehlgeleitet. Bisher ist doch im Prinzip nur klar, dass die Belastungen steigen. Aber es ist noch offen, wohin das Geld geht, außer in viele Projekte, die es schon vor dem Plan gab. Es schützt die Umwelt nicht, wenn das kassierte Geld in den allgemeinen Haushalt fließt, statt in die Förderung von Dingen wie alternative Kraftstoffe, moderner Technik und einem effizienten Betrieb. Dabei zeigt doch die Elektromobilität, es muss Anreize geben, dann gibt es auch mehr E-Autos. Denn die Menschen wollen reisen und erwarten von den Regierungen, dass dies möglich ist und bezahlbar bleibt. Also müssen die Regierungen dem nachkommen.