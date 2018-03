Nach den im ersten Schritt übernommenen 25 Prozent will Ryanair so schnell wie möglich auf 75 Prozent aufstocken und so die Mehrheit an Laudamotion übernehmen. Darauf habe sich die Airline mit Laudamotion-Eigentümer Niki Lauda geeinigt, wie Ryanair am Dienstag in Dublin mitteilte. Laudamotion ist die Nachfolge-Airline der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki.