Ryanair-Streik 42.000 Passagiere bleiben in Deutschland am Boden

Weitere Streiks in der Urlaubszeit sind nicht ausgeschlossen, die Vereinigung Cockpit will sie aber mit einer Frist von 24 Stunden vorher ankündigen. Der irische Konzern bekam den Zorn seiner Mitarbeiter in verschiedenen Ländern zuletzt immer mehr zu spüren: Die irischen Piloten streikten am Freitag bereits zum fünften Mal. Vor zwei Wochen hatten zudem Flugbegleiter in Portugal, Spanien und Belgien über zwei Tage zusammen rund 600 Flüge mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren durch einen Streik verhindert. Vor allem auf die irischen Streiks reagierte Ryanair hart und kündigte den Abzug von sechs Jets und 300 Arbeitsplätzen nach Polen an.

Denn mit den abgestimmten Arbeitskämpfen für höhere Löhne gerät das Geschäftsmodell von Ryanair unter Druck. Die Fluglinie hat mit ihren Kampfpreisen die Branche umgekrempelt und ist zur profitabelsten Airline in Europa aufgestiegen. Nach Unternehmensangaben kostete das durchschnittliche Ryanair-Ticket zuletzt knapp unter 39 Euro. Konzernchef Michael O'Leary hat sich lange erbittert gegen Gewerkschaften gewehrt. Er würde lieber seine Hand abhacken als Gewerkschaften anerkennen, wurde O'Leary einst zitiert.