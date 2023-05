Ryanair-Vizechef „Deutschland ist dick, abgestumpft und selbstzufrieden“

Was ist denn in Deutschland so teuer?

Das eine Problem sind eure Flughafengebühren. Manche Airports verlangen pro Passagier mehr als 40 Euro und dann nochmal bis zu gut zehn Euro für die Sicherheitskontrolle. Das ist nicht nur mehr als doppelt so viel wie die meisten Flughäfen in Italien. Es ist zusammen auch ein Drittel höher als unser durchschnittlicher Ticketpreis. Dazu kostet eure Flugsicherung fast doppelt soviel wie 2021.Und wir müssen wir ja auch unsere Flugzeuge, das Kerosin und die Mitarbeiter bezahlen.