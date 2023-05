Ryanair-Vizechef „Deutschland ist dick, abgestumpft und selbstzufrieden“

Woran machen Sie das fest?

In Deutschland bekommt ihr das wegen eurer teuren Airports wahrscheinlich nicht so richtig mit, aber Ryanair ist mehr als zehn Prozent größer als vor Corona – und überdurchschnittlich gut gebucht für den Rest des Jahres. Denn neben Europäern kommen zu uns wieder Touristen aus Asien zurück und der starke Dollar ermutigt die Amerikaner Europa zu erkunden. Vielleicht bucht der ein oder andere künftig etwas kürzer oder einfacher. Aber solange es kalte Winter und regnerische Sommer gibt, will jeder raus. Und wer Geld sparen will, kann ja statt mit Lufthansa oder Eurowings mit uns fliegen.