Ryanair „Wir sind Europas grünste Fluglinie“

Ihre Flugzeuge füllen Sie derzeit aber vor allem über billige Tickets. Machen Sie damit nicht auf Dauer die Preise kaputt?

Die Preise unserer Konkurrenten vielleicht. Unsere eigenen nicht. Wir wollen derzeit vor allem die Menschen wieder zum Reisen ermutigen. Das ist unser Prinzip: verkaufen wir nicht genug, senken wir die Preise. Ist die Nachfrage wieder ähnlich groß wie das Angebot, sind die Preis auch wieder so hoch, dass Fluglinien Geld verdienen können. Also wir zumindest. Das sehen wir in den Märkten, wo sich unsere Nachfrage bereits dem Niveau vor der Krise annähert.



Wo ist das außer in Italien?

In Schweden und Finnland. Denn wir sind wir mit zwei stationierten Flugzeugen erstmals am größeren Stockholmer Flughafen Arlanda und in Helsinki. Gut laufen auch Griechenland und Israel.