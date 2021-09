Ryanair „Wir sind Europas grünste Fluglinie“

Viele Flughäfen sagen, Sie zahlen drauf.

Dann sollten die mal Nazareno Ventola fragen, den Chef des Flughafens Bologna. Da sorgen wir mit unseren 60 Routen derzeit für mehr als eine Million Passagiere im Monat. Das bringt dem Flughafen jetzt in der Krise direkt und indirekt gut 3500 Jobs und höhere Umsätze in den Läden oder für die Pachten etwa der Autovermieter. Dazu kommen hunderte Millionen Euro, die unsere Kunden in der Region ausgeben. Bologna und viele andere in Deutschland wie Memmingen oder Weeze haben erkannt, dass sich das rechnet.