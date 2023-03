Sanierung der Hochleistungskorridore Deutsche Bahn sucht 2000 Busfahrer

Die Deutsche Bahn will seine besonders frequentierten Strecken sukzessiv runderneuern und bereitet Reisende darauf vor, 17 „Hochleistungskorridore“ je knapp fünf Monate lange zu sperren. Statt ICEs fahren ab Sommer 2024 zwischen Mannheim und Frankfurt oder ab 2025 zwischen Hamburg und Berlin Busse als Schienenersatzverkehr (SEV). So steht es in einem internen Bericht der verantwortlichen Bahn-Sparte DB-Netze.