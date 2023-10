Sanierungen bei der Deutschen Bahn Wo es für Pendler ab heute besonders nervig wird

Los geht es nächstes Jahr mit dem Abschnitt zwischen Mannheim und Frankfurt am Main. Die Riedbahn ist einer der wichtigsten Verkehrsachsen zwischen Nord und Süd. Jeder siebte ICE-Zug fährt hier durch. Allein 15.000 Reisende sind es in den Regiobahnen. Für die Bahn hat das Projekt zudem Symbolcharakter: „Die Sanierung der Riedbahn ist ein wesentliches Kernelement für ein funktionierendes Netz“, sagt Aufsichtsrat und Bundestagsabgeordneter für die Grünen, Stefan Gelbhaar. Der gebe Stabilität und Rückenwind für die weiteren Korridore.



Lesen Sie auch: „Einen Schienenersatzverkehr in dieser Größenordnung hat es noch nicht gegeben“



Die erste komplette Sperrung der Strecke beginnt bereits am 1. Januar 2024. Dann wollen die Projektplaner die Baustelle während drei Wochen „vorbereiten“, wie das Unternehmen am Donnerstag bei einer Presserunde erklärte. Am Tag nach dem Fußballfinale der EM in Deutschland, am 15. Juli, starten die eigentlichen Maßnahmen, und dauern fünf Monate bis zum Fahrplanwechsel im Dezember.