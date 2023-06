SAP-Chef Klein schließt Übernahmen nicht aus „Wir haben genug Reserven“

Christian Klein, Vorstandschef von SAP, sieht den Walldorfer Softwarekonzern für weitere Übernahem gut gerüstet – trotz des kürzlich angekündigten Aktienrückkaufs in Höhe von fünf Milliarden Euro: „Wir haben durch den Verkauf von Qualtrics genug Reserven, um neue Akquisitionen zu tätigen. Das Gute ist: Wir müssen nicht kurzfristig aktiv werden, um Wachstum zu kaufen“, sagt der SAP-Chef im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Aber natürlich wird es immer wieder Segmente geben, die interessant für uns sind, wo wir zukaufen werden – bei Gelegenheit und ohne Zeitdruck.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sei es für SAP jedoch besser, Aktien zurückzukaufen – und so Mittel an Aktionäre zurückzugeben.