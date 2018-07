Schienenlogistik Morgan-Stanley-Fonds greift nach VTG

Der Hamburger Schienenlogistik-Konzern VTG steht vor der Übernahme durch einen Infrastruktur-Fonds der US-Bank Morgan Stanley. Der Milliardär Klaus Michael Kühne trennt sich nach gut zwei Jahren mit Gewinn von seinem 20-Prozent-Paket an VTG. Morgan Stanley Infrastructure, bisher schon größter VTG-Aktionär, kommt damit auf gut 49 Prozent der Anteile und bietet den restlichen Anteilseignern 53 Euro je Aktie, wie der Investor am Montag mitteilte. Der Vermieter von Güterwaggons wird damit mit 1,52 Milliarden Euro bewertet, fast doppelt so hoch wie beim Einstieg der Amerikaner im Herbst 2016. Das Übernahmeangebot liegt zehn Prozent über dem Xetra-Schlusskurs der VTG-Aktie vom Freitag. Am Montag stieg das im SDax notierte Papier um 14 Prozent auf 55 Euro.