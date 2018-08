Schienennetz Deutsche Bahn fordert Milliarden-Zuschuss vom Bund

Noch im September soll ein Gutachten vom Bund vorliegen, das die Investitionen und den Zeitplan für die neue Leit- und Sicherheitstechnik European Train Control System (ETCS) beschreibt. „Ich hoffe, dass der Bund sich an den Kosten beteiligt", sagte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla der WirtschaftsWoche. „Mir schwebt für den Zeitraum 2020 bis 2025 eine Größenordnung von unter zwei Milliarden Euro vor." Zunächst will die Bahn einen Korridor von Nord- über Ostdeutschland bis nach Österreich mit ETCS ausrüsten. Die Bahn will so bis zu 20 Prozent mehr Kapazität schaffen, die Züge wären dann „in dichterer Folge, pünktlicher und zuverlässiger" unterwegs, sagte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla der WirtschaftsWoche.