 Schienenverkehr: Deutsche Bahn will keine Investitionen um jeden Preis

BerlinEntgegen der früherer Pläne will die Deutsche Bahn (DB) die nötigen Milliarden-Investitionen nun doch nicht mit deutlich höheren Schulden bezahlen. Es seien „Zusatzmaßnahmen zur Verschuldungsbegrenzung“ in Höhe von vier Milliarden Euro geplant, heißt es in Konzernunterlagen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlagen.