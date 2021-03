Schifffahrt Diese Satellitendaten zeigen das Ausmaß des Staus am Suezkanal

Wie die Havarie abgelaufen ist, die derzeit weltweit Unternehmen, Reeder, Hafenbetreiber und Terminbörsenhändler in Atem hält, zeigt eine neue Simulation auf Basis von Daten aus dem Weltall. Der Satellitenbetreiber Spire hat die Positionsdaten der Ever Given gesammelt und gespeichert – und so die Fahrt im Suezkanal in einem Video rekonstruiert.