Schlechte Netzqualität: O2 erbt einen Haufen Probleme

Übernimmt O2 die KPN-Tochter, muss sie das Netzproblem angehen, um langfristig das Imageproblem zu lösen. Einen Trumpf hat sie bereits in der Hand. Die Telefónica-Tochter setzt auf die neue LTE-Technik. Im Long Termin Evolution-Mobilfunknetz lassen sich Daten mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde herunterladen und damit in etwa so schnell wie im heimischen DSL-Netz. In München und Berlin hat O2 das LTE bereit eingeführt. Jetzt folgen Hamburg, Düsseldorf, Duisburg und Essen. In Köln, Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig und Nürnberg wird das LTE-Netz weiter ausgebaut. Zeitgleich schaffte O2-Deutschland-Chef René Schuster die Kosten für SMS und Telefonate ab. Abgerechnet wird nur noch der Datentransfer.