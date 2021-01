Schleppender Start der Impf-Kampagne Biontech/Pfizer im Rückstand mit Impfstofflieferungen

Biontech-Chef Ugur Sahin hatte unlängst in einem Interview mit „Spiegel“ betont, dass die EU-Kommission bei seinem Unternehmen nur „zögerlich“ bestellt habe: „Mich hat das gewundert.“ Damit erweckte er den Eindruck, die Bestellpolitik der EU-Kommission sei Schuld am schleppenden Start der Impfkampagne in Europa. Der Impfstoff von Biontech wurde als erster in der EU genehmigt, ist aber teurer als Konkurrenzprodukte, die noch nicht auf dem Markt sind. Außerdem muss der Biotech-Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden, was die Logistik aufwändig macht. Zahlreiche EU-Staaten setzen auf Impfstoffe, die leichter zu handhaben sind. Seit dieser Woche ist auch der Impfstoff des US-Unternehmen Moderna in der EU zugelassen.