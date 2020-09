Schneller auf den Schrottplatz? Was passiert mit den ungenutzten Jets in den besten Jahren?

Fast flugbereit halten, einmotten oder gleich verschrotten - vor diesen Alternativen stehen derzeit die Fluggesellschaften, wenn sie über die Zukunft ihrer Jets nachdenken. In der anhaltenden Coronapandemie kommt die Nachfrage der Passagiere längst nicht so schnell in Schwung wie zunächst erwartet, so dass die Airlines zu schmerzhaften und kostspieligen Einschnitten in ihre Flotten gezwungen sind.