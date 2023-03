Schutzschirmantrag der Hansa-Gruppe: Der nächste Pflegeheimbetreiber kippt

Schon im vergangenen Jahr hatte das „Handelsblatt“ über Verkaufspläne für die Pflegesparte der Deutsche Wohnen berichtet. Bislang kam es nicht dazu. Aber: „Wir befinden uns nach wie vor in dem Prüfprozess zur strategischen Ausrichtung des Segments, bei der ein Verkauf eine mögliche Option sein kann“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. An Übernahmekandidaten herrscht momentan also kein Mangel. Und an Pflegefällen im Gesundheitsmarkt schon gar nicht.



