Schutzschirmverfahren für Airline „Condor ist im Grunde kerngesund“

Welche Kriterien legt die EU bei der Prüfung an, wo sehen Sie die Knackpunkte?



Auf der Grundlage der von der Kommission erlassenen Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen können die Mitgliedstaaten in Schwierigkeiten befindliche Unternehmen unterstützen, sofern die öffentliche Förderung in Zeit und Umfang begrenzt ist und zu einem Ziel von gemeinsamem Interesse beiträgt. In diesem Verfahren wird Deutschland der Kommission nachweisen müssen, dass Condor in Schwierigkeiten ist, Hilfe benötigt und eine Begrenzung möglicher Wettbewerbsverfälschungen gewährleistet ist.