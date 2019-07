Schwache Abozahlen Gerät Netflix ins Straucheln?

Schlecht aufgestellt ist das Unternehmen trotzdem nicht. Netflix hat ein enormes Produktionsbudget – alleine dieses Jahr dürfte rund 15 Milliarden Dollar in exklusive Inhalte fließen – und verfügt über großes Markenpotenzial, das längst nicht ausgeschöpft ist. Fanartikel, wie sie Disney etwa zu seinen Superheldenfilmen anbietet, hat Netflix für seine Erfolgsproduktionen bislang kaum am Start.

Und auch wenn HBO – vor allem dank der Abschlussstaffel von „Game of Thrones“ – Netflix mit insgesamt 137 Nominierungen bei der diesjährigen Emmy-Preisverleihung klar ausgestochen hat, dürfte dies nur eine Momentaufnahme sein. Im laufenden Quartal hat Netflix mit neuen Staffeln von „Stranger Things“ und „Orange Is the New Black“ zwei Superhits im Rennen, die viele neue Abokunden anlocken könnten.