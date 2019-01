Schwächelnde Billigflugline Flybe geht an Konsortium mit Virgin

Die angeschlagene britische Billigfluggesellschaft Flybe wird von einem Konsortium unter Beteiligung des Konkurrenten Virgin Atlantic übernommen. Flybe soll mit der Regional-Fluggesellschaft Stobart und deren Leasing-Sparte zusammengelegt werden, die ebenfalls an dem Konsortium beteiligt ist. Die fusionierte Gesellschaft soll Connect Airways heißen, wie Stobart am Freitag mitteilte. Virgin Atlantic, Stobart und der Finanzinvestor Cyrus Capital Partners bieten 2,2 Millionen Pfund (2,4 Millionen Euro) für Flybe, das ist ein Pence je Aktie. Die Flybe-Aktie war in der Hoffnung auf ein attraktiveres Übernahmeangebot zuletzt auf 16 Pence gestiegen und stürzte am Freitag auf 2,75 Pence ab.