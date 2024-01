Schwarzarbeit Die große Friseur-Krise

Alleine bleiben will er nicht. Seit Mai hat er deswegen eine neue Mitarbeiterin angestellt, aus dem Irak. Und in den kommenden zwei Jahren möchte er ein neues Team von vier Leuten aufbauen. Zecher sagt, er habe aus der Krise seiner Gilde gelernt: Er positioniere sich nun höherpreisig. Unter dem Namen „Fristyler“ bietet er in seinem Wismarer Salon auch Make-up und neuartige Schnitttechniken an, prominente Kunden wie Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, die er auf seiner Webseite zeigt, schaden seinem Image sicherlich auch nicht. Im vergangenen Jahr schaffte er einen Umsatz von 170.000 Euro – „klingt nicht schlecht, aber am Ende bleibt nicht so viel übrig, wie man vielleicht denkt.“ Für einen Haarschnitt mit Ansatzfärben verlangt Zecher 150 Euro. „Der Markt wird nicht aussterben“, sagt er. „Ich halte mich lieber an die Kunden, denen auch die nächste Energiekrise nichts ausmacht, weil sie das nötige Geld haben.“



