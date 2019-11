Scooter-Anbieter Coup gibt auf Sharingdienste in der Krise

Den Optimismus haben auch andere Sharingunternehmen nicht verloren. Dabei scheint es auch in der Kickroller-Branche erste Opfer zu geben. Jedenfalls laufen die Spekulationen gerade heißt. Die Nachrichtenseite Techcrunch veröffentlichte Gerüchte über finanzbedingte Entlassungen beim Tretroller-Anbieter Circ. Das Berliner Unternehmen des Mehrfach-Gründers Lukasz Gadowski soll keine neuen Investoren finden und ohnehin nicht so finanzstark ausgestattet sein wie die Wettbewerber Voi aus Schweden, Bird und Lime aus den USA und Tier aus Berlin. Anders als beim Scooter-Verleih für Tempo 50 mit mehr oder weniger zwei Anbietern in Deutschland, schlagen sich ein halbes Dutzend Anbieter im Verleih von Kickrollern (oder Scootern bis Tempo 20) in einem scheinbar überhitzten Markt.