Scooter-Anbieter Coup gibt auf Sharingdienste in der Krise

Erneut tritt also ein deutscher Konzern beim schwierigen B2C-Geschäft mit den Verbrauchern den Rückzug an. Schon erstaunlich, denn die Kunden haben Coup lieben gelernt. „Die Nachfrage war da“, sagte eine Bosch-Sprecherin. Aus diesem Grund hatte Coup Anfang des Jahres sogar die Flotte erweitert. Doch Coup bekam offenbar die Betriebskosten nicht in den Griff. Das Unternehmen, das zuletzt 120 Mitarbeiter beschäftigte, setzte von Anfang an auf teure Roller-Modelle der taiwanesischen Marke Gogoro – der Mercedes unter den Elektrorollern. Der Akkutausch ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Die Premiumstrategie zahlte sich nicht aus. „Auf lange Sicht war das so nicht darstellbar“, so die Sprecherin.