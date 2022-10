Score-Simulator Schufa Transparenz-Offensive: Mehr Infos für Verbraucher

Weitere Infos werden von Unternehmen übermittelt, die der Schufa angeschlossen sind. Dabei handelt es sich unter anderem um Zahlungsausfälle oder offene, ausreichend angemahnte und unbestrittene Forderungen. Aus all dem errechnet die Schufa den Score. Unternehmen berücksichtigen bei ihrer Entscheidung über einen Kredit oder einen Handyvertrag in der Regel dann zusätzlich eigene Daten.



Lesen Sie auch: Wie Banken bei Sparern abkassieren – und was dagegen hilft