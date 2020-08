Sean Connery: 90. Geburtstag James Bond – die Lizenz zum Kassieren

Wie viel Geld in den Placements steckt, wird gehütet wie eines der vielen nützlichen Spielzeuge, die Q. für Bond bastelt. Doch als der Agent in „Skyfall“ zum Entsetzen vieler Hardcore-Fans zur Heineken-Flasche griff, soll das dem Bierbrauer 45 Millionen Dollar wert gewesen sein. Aus Sicht der Produktionsfirma ein mehrfach cleverer Zug – denn allein die Bekanntgabe, dass Heineken im neuen Bond auftaucht, verschaffte auch dem Film reichlich PR und weltweite Presseaufmerksamkeit. So spannt Eon die Dutzenden von Marken und ihre je eigenen Werbemaschinen ein in den Dienst von James Bond – 007-Influencer in nicht eben geheimer Mission.



Sean Connery war da zu seiner Zeit noch vergleichsweise bescheiden – in „Dr. No“ ist die Liste der Sponsoren noch recht kurz. Darauf stehen die Fluggesellschaft PanAm – und Waffenhersteller Smith and Wesson.



