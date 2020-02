Sechs Tourismustrends für 2020 Die Deutschen reisen teurer und aufwändiger

Die intelligente Gesundheitsvorsorge, die sogenannte „smart health“, wird noch smarter – so lautete zumindest ein Werbespruch auf der diesjährigen Technikmesse CES in Las Vegas. Viele große Unternehmen scheinen auf diesem Feld Potenzial zu entdecken. So schluckte beispielsweise die Google-Mutterfirma Alphabet kürzlich den Fitnessuhren-Hersteller Fitbit für 2,1 Milliarden US-Dollar. Konkurrent Apple dominiert den Markt bislang mit seiner Apple-Uhr. Ein Teil dieser Industrie ist die Überwachung und damit Optimierung des Schlafs. „Intelligente Matratzen werden die Art und Weise, wie wir sowohl zu Hause als auch in Luxushotels schlafen, verändern“, sagt Berater Simon Cox. Er vermutet: Hotels werden ihren Kunden in naher Zukunft Matratzen mit integrierter Schlaftechnologie bieten. „Mittels Matratzenschaum, bei dem Hard- und Software zusammenwirkt, lässt sich die Festigkeit der Matratze in den verschiedenen Schlafphasen anpassen.“