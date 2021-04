Sehnsucht nach dem Lockdown-Ende Diese Grafiken verraten, wie die Deutschen Pfingst- und Sommerurlaub planen

Der Schwenk zur veranstalterfreien Freizeit im eigenen Land ist in diesem Jahr gewaltig. Reisten vor der Krise bis zu zwei Drittel während der schönsten Wochen des Jahres ins Ausland, planen das laut HomeToGo im kommenden Sommer lediglich gut 40 und zu Pfingsten sogar nur 30 Prozent. Da ist es ein schwacher Trost, dass die Deutschen in diesem Jahr noch die treuesten Auslandsreisenden sind. In Italien und Spanien interessieren sich nur zehn Prozent für Ferien in der Fremde. Das ist nicht mal ein Drittel des Anteils vor der Krise. Mit 20 Prozent kaum besser sind die Anteile in Frankreich und sogar in Großbritannien – trotz der Impfungen.