Selbstdarsteller und Visionär Richard Branson: Der Meister kuriosen PR-Stunts wird 70

Noch sind die Maschinen von Virgin Atlantic am Boden. Doch vom 20. Juli an sollen in London-Heathrow wieder erste Langstreckenflüge in die USA und nach Hongkong abheben, wie die Airline auf Anfrage mitteilte. Weitere Ziele werden - so zumindest der Plan - von August an angeflogen. Für Mehrheitseigner Richard Branson sind das endlich wieder gute Nachrichten. Der britische Multimilliardär, der an diesem Samstag 70 Jahre alt wird, hatte zuletzt überwiegend für Negativschlagzeilen gesorgt.