Selbstversuch Mehr als ein Hype? Bamberg und die E-Scooter-Revolution

Bamberg geht den Marktstart noch aus einem weiteren Grund behutsam an. Die Verantwortlichen haben Bilder aus München im Kopf, wo Leihfahrräder aus China kreuz und quer in der Stadt standen, lagen oder in der Isar schwammen. Diese Entwicklung, sagt Fiedeldey, gelte es unter allen Umständen zu vermeiden. „In Bamberg gehen wir den Marktstart deswegen sehr bedacht in kleinen Schritten an.“