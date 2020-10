Senator, HON, IO Co. Das sind die besten Vielfliegerstatuskarten

Wie beim regulären British Airways Gold-Status, kann man über die oneworld-Emerald-Statusebene auch allianzweit die First Class Lounges der Partnerairlines, wie von etwa Japan Airlines oder Qantas, sowie den exklusiven First Wing Fast Track in London nutzen.



Über den regulären Gold-Status hinaus erhalten Gold-Guest-List-Mitglieder allerdings noch Upgrade-Vouchers und die Möglichkeit, eine Gold- und zwei Silver-Statuskarten zu verschenken. Ein Limousinenservice steht allerdings wie bei Lufthansa nicht zur Verfügung und der Concorde Room kommt von der Exklusivität auch nicht an das First Class Terminal in Frankfurt heran.