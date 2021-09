Senderchefin schwadroniert von „Medienkrieg“ YouTube löscht Russia Today Deutschland – gut so!

So bleibt unter dem Strich der Eindruck, dass RT DE sehr bewusst provoziert und in voller Absicht einen Streit vom Zaun bricht, mit dem Ziel, die Haltung seiner allerlei Verschwörungstheorien zugeneigten Zuschauer hierzulande weiter zu bestärken und ihr Misstrauen gegen den demokratischen Staat weiter zu schüren. Dass YouTube sich dafür nicht länger als Plattform zur Verfügung stellen will, ist daher konsequent und richtig.



Mehr zum Thema: Die zwei wichtigsten Videoplattformen der Welt gehen auf Konfrontationskurs: YouTube greift den Konkurrenten TikTok mit einem Klon an, TikTok will mit längeren Videos kontern. Einer von beiden hat einen massiven Vorteil.