Share Now, Cambio und Miles So unterschiedlich reagieren Carsharing-Anbieter auf die Coronakrise

In Deutschland steht das öffentliche Leben seit Wochen still. Die Coronakrise hat dafür gesorgt, dass die Züge der Bahn leer bleiben, die Busse meistens nur allein mit Fahrer unterwegs sind und auch der Autoverkehr stark zurückgegangen ist. Denn wer momentan nicht etwa im Gesundheitswesen oder bei den Rettungskräften arbeitet, bleibt im Homeoffice. Was für die Feinstaubwerte der Städte ein Vorteil ist, stellt deutsche Carsharing-Unternehmen wie Share Now, Miles und Cambio Carsharing allerdings vor Probleme.