Shared Economy Warum jetzt die Preise bei Uber, Lyft und Airbnb explodieren

Nachholbedarf auf Airbnb



Auch auf Airbnb verlangen die Gastgeber gefragter Immobilien in den USA jetzt mehr Geld für ihre Unterkünfte. Wohl auch, um das ausgefallene Geschäft des Vorjahres auszugleichen. Zugleich haben die Gäste ihre Gewohnheiten geändert: Waren früher kleine Apartments in Städten am gefragtesten, sind es heute größere Anwesen fernab der Metropolen. Viele wohlhabende Menschen haben über Airbnb ein Häuschen auf dem Land dauerhaft gemietet, um der Ansteckungsgefahr in der Stadt zu entgehen. Dazu kommen jetzt die erneut Reiselustigen mit Nachholbedarf: Sie reisen jetzt lieber in Gruppen – etwa um verpasste Feiern im Familienkreis nachzuholen – so dass besonders große Häuser jetzt zusätzlich besonders gefragt sind. Entsprechend stiegen die Pro-Nacht-Preise rasant.