Sheryl Sandberg verlässt Meta „Das ist das Ende einer Ära“

Der Moment, in dem Sheryl Sandberg ihren Rücktritt als Stellvertreterin von Meta-Chef Mark Zuckerberg verkündet, ist im Aktienkurs von Meta verewigt. Um 15:30 Uhr Ostküstenzeit stürzt die Meta-Aktie um fünf Prozent ab. In der nächsten halben Stunde erholt sie sich etwas. Am Ende bleibt ein Verlust von 2,6 Prozent. 21 Millionen Dollar weniger Börsenwert. Kein Vergleich zu der Gewinnwarnung im Februar als die Meta-Aktie um 250 Milliarden Dollar abstürzte, bis heute der größte Tagesverlust eines Unternehmens in der US-Börsengeschichte. Glimpflich also.