Sicherheitskontrollen Das Ende des lästigen Flüssigkeiten-Banns im Flugzeug

Das ist fast nirgends in Europa so nötig wie in Deutschland. Denn so effizient hierzulande die Flughäfen auch ihre Läden oder die Abfertigung der Flugzeuge erledigen, jetzt zum Höhepunkt der sommerlichen Reisezeit zeigt sich: Die von der öffentlichen Hand organisierten Sicherheitskontrollen sind in der Regel deutlich langsamer als in anderen Ländern. Laut einer Studie des Flughafenverbands ADV schafft eine Sicherheitskontrolle an den größten deutschen Airports mit rund 100 Passagieren pro Stunde nicht mal halb so viel wie eine Spur an den Drehkreuzen Amsterdam, Brüssel und sogar an dem als Labyrinth verschrienen London-Heathrow.