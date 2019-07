Sicherheitskontrollen Das Ende des lästigen Flüssigkeiten-Banns im Flugzeug

Und weil sie die Checks lockerer verlassen, kommen sie schneller in Konsumlaune und lassen mehr Geld in den Läden. Diese Erträge brauchen die Flughafenbetreiber dringend, um Einnahmerückgänge anderswo auszugleichen. Denn nach der Konsolidierungswelle der vergangenen Jahre gibt es immer weniger, aber größere Airlines. Und die nutzen ihre gestiegene Verhandlungsmacht, um den Airports mehr Rabatte bei den Lande- und Abfertigungsentgelten abzupressen. Darum sollen die neuen Geräte dort ebenso zur Regel werden wie in London-Heathrow, Chicago oder Atlanta in den USA sowie Jeju in Korea oder Chubu in Japan.