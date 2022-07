Sicherheitskontrollen Fehlendes Personal sorgt für Ausnahmezustand an Flughäfen

Die Sicherheitsfirmen an deutschen Flughäfen können nach eigenen Angaben das Passagieraufkommen zu Spitzenzeiten derzeit nicht bewältigen. Zwar habe man grundsätzlich genug Personal für den normalen Luftverkehrsbetrieb, teilte der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) am Donnerstag mit. Aber wegen erhöhter Krankenstände von rund 20 Prozent in Folge der Coronapandemie und zu Spitzenzeiten etwa bei Ferienbeginn könne es Probleme und Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen geben. „Im Momenten tun wir, was wir können, mit über 90 Prozent des Personals“, sagte BDLS-Präsident Udo Hansen. „Überlastung an Flughäfen – aufgrund welchen Verhaltens auch immer – dafür sind wir nicht verantwortlich.“ Man könne dies aber durch flexiblen Personaleinsatzes auch nur begrenzt abfedern.