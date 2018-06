Siemens: Großauftrag für Bau von Londoner U-Bahn-Zügen

Laut TfL kommt Siemens mit dem Auftrag für die Piccadilly Line bei Plänen voran, im nordenglischen Ort Goole eine neue Fabrik hochzuziehen. Siemens selbst hatte die Pläne im März öffentlich gemacht. Für die umgerechnet bis zu knapp 229 Millionen Euro teure Anlage pachtete der Konzern bereits ein Gelände, machte die endgültige Entscheidung aber von Erfolgen bei Aufträgen abhängig. TfL zufolge würden in der Anlage bis zu 700 Mitarbeiter beschäftigt, in der Bauphase fänden zusätzlich 250 Menschen Arbeit. Indirekt entstünden durch die Fabrik in Großbritannien 1700 Jobs.