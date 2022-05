Siemens Mobility Das gefährliche Geschäft mit den Unrechtsregimen

Investitionen von Siemens sind es nicht. Und so bewegt sich der Konzern mit seinem Projekt auf dem schmalen Grat zwischen Geschäftsinteressen und Menschenrechten – wieder einmal. Vielleicht kein anderer deutscher Konzern ist seit vielen Jahrzehnten in so vielen undemokratischen Staaten so präsent wie das Münchner Unternehmen. Die Führung steht daher fast permanent unter Rechtfertigungsdruck – und macht dabei selten eine gute Figur.