Siemens Mobility Das gefährliche Geschäft mit den Unrechtsregimen

Hinzu kommt, dass es in Ägypten Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Bahnprojekts gibt. „Die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Siemens baut, ist ein weiteres Prestigeprojekt der Regierung al-Sisi“, sagt ein politischer Beobachter in Kairo, der aus Angst vor Repressalien anonym bleiben möchte: Das Projekt verhelfe dem Regime womöglich zu mehr Reputation, gehe aber an den Bedürfnissen der Massen vorbei. „30 Prozent der Ägypter leben unter der Armutsgrenze“, sagt der Experte, „weitere 30 Prozent sind von Armut bedroht.“ Die zunehmende Spaltung drohe das Land zu destabilisieren – und erhöhe das Risiko für deutsche Auslandsinvestitionen.