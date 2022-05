Siemens-Rückzug aus Russland: „Dann fahren die Züge halt durch die Ukraine statt durch Russland“

Wachsen will das Unternehmen vor allem in Europa und den USA. Dort gewann Siemens Mobility im vergangenen Jahr einen Auftrag über 2,8 Milliarden Euro für Triebzüge und den damit verbundenen Service – „der bislang größte Auftrag für Mobility aus der Region Amerika“, heißt es im Geschäftsbericht. In den USA erwartet das Management in den kommenden Jahren große Investitionsprogramme in die Infrastruktur und den Nah- und Fernverkehr.