Signas Finanzbedarf Kommt Galeria-Eigner Benko noch an frisches Geld?

Der Immobilienboom der vergangenen zehn Jahre hat viele Investoren reich und groß gemacht – wie René Benko. Der nutzte die Phase niedriger Zinsen für Objektkäufe und stieg so in wenigen Jahren zu einem der wichtigsten Immobilieninvestoren in Österreich und Deutschland auf. Seine Gruppe besitzt viele bekannte Objekte wie das Hotel Park Hyatt in Wien, die Alte Akademie in München oder die Alsterarkaden in Hamburg.