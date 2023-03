Silicon Valley Bank: Hiobsbotschaften aus den USA belasten Dax

Auch bei der SVB setzte sich der Abwärtstrend am Freitag in Frankfurt fort. Die Papiere verloren schon morgens 19 Prozent. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde bereits 31 Mal so viele SVB-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Bis 11 Uhr stieg das Minus auf über 30 Prozent.