Silicon Valley Wie bei Darwin

Das hat die Debatte über die Scheinselbständigkeit zum Nachteil von Uber und Lyft gedreht. Selbst hartgesottene Manager wie Uber-Chef Dara Khosrowshahi zögern, offensiv in der Debatte zurückzuschlagen. Zumal sich für das in den vergangenen Jahren oft kritisierte Silicon Valley die Chance eröffnet, „die guten Seiten und Vorteile seiner Werkzeuge zu demonstrieren“, sagt Haas-Professor Groth. An die Spitze hat sich Sam Altman gesetzt, der viele Jahre den Startup Brutkasten Y Combinator leitete, aus dem auch Airbnb entsprang. Ebenso wie Ron Conway, der als Doyen der Business Angels im Silicon Valley gilt, hat Altman Gründer und Investoren des Hightech-Tals aufgerufen, ihre Talente und Ressourcen im Kampf gegen das Coronavirus einzusetzen. Nicht nur in Form von Aufklärungskampagnen wie sie Google, Apple oder Facebook finanzieren. Sondern auch durch direkte Investitionen in Jungunternehmen, die sich Medizintechnik verschrieben haben oder an neuen Medikamenten forschen. Dieses neue Wachstumsfeld hatte sich das Silicon Valley ohnehin auf die Fahnen geschrieben, noch weit vor Corona.